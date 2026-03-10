◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 - チェコ(10日、東京ドーム)大谷翔平選手と山本由伸投手が試合前に戯れていました。ドジャースでは大谷選手が山本投手をいじるのは定番。ベンチの中でもSNSでも後輩の山本投手は弟のようにかわいがられています。日本代表として戦う2人。初戦のチャイニーズタイペイ戦で先発を務めた山本投手と、3試合で9打数9出塁、5安打、2本塁打、OPS2.025を記録している大谷選手。