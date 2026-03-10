侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（64＝日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサー）が10日、WBC1次ラウンドの侍ジャパン―チェコの試合前に東京ドームを訪れた。栗山氏は1次ラウンドの各国の試合をチェックしており「日本戦ももちろんすごいけど、広い話をすると、この大会は2つの意図、意味があると思っていて、1つは世界に野球を本当に広げていくということ。イスラエル、ニカラグア、イギリスにしても、野球が盛んではない国