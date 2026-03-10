◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコー日本（2026年3月10日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で、3連敗で敗退が決まっているチェコは最終戦で日本と対戦。昨季まで巨人に所属したチェコのマレク・フルプ外野手（27）が初回に左前打を放った。2023年の前回大会の1次ラウンド日本戦で佐々木朗希から左翼線二塁打を放って注目され、24年9月に育成契約で巨人に加入。25年7月にはチェコ出身選