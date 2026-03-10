「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−チェコ代表」（１０日、東京ドーム）Ｂ’ｚの稲葉浩志が試合前に特別ライブを行った。Ｎｅｔｆｌｉｘ大会応援ソング・稲葉浩志「タッチ」を熱唱した。今大会は不朽の名曲「タッチ」をスペシャルカバー。センターに特別ステージが設置され、先発の高橋宏斗がキャッチボールの調整などを終えてベンチ裏へ下がるとドームが暗転。センターのビジョンでは