10日午前8時ごろの栃木・宇都宮市。降り積もった雪で車のフロントガラスは白く染まっていました。真冬並みの寒気の影響で、関東では、3月としては21年ぶりの大雪となりました。午前8時過ぎ、宇都宮駅前は雪で路面が悪くなり、階段は危険な状態に。足元を確認しながら慎重に歩いていました。雪が降るとは知らず、ヒールを履いてきてしまったという女性が「歩きづらい。地元が佐野市だが雪降ってなくて、（宇都宮に）来たら降ってい