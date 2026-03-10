高市早苗首相の名前を冠した仮想通貨「SANAE TOKEN（サナエトークン）」をめぐる騒動が、ひとつの区切りを迎えた。このトークンの発行母体となっている「Japan is Backプロジェクト」を運営するYouTube番組「NoBorder」のチームが、公式Xで《Japan is Backプロジェクト中止に関するお知らせ》を発表したのだ。「NoBorder」を運営する投資家で実業家の溝口勇児氏も、検証や補償について責任を持って進める旨をXで報告している。