2月17日に死去したロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんの献花式『真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜 』が3月8日に執りおこなわれた。いまだ悲しみに包まれるなか、ファンが最後のお別れに参列。しかし、会場で配布されたグッズの転売が相次ぎ、物議を醸している。「今回、真矢さんの葬儀は、遺族の意向で近親者のみで営まれました。しかし、『ファンが1日でも早く思いを届けられる場を設けたい』というメンバーの意向から