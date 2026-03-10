元尼神インター・誠子の近影が、ファンの間で話題になっている。「誠子さんは3月7日、自身のInstagramを更新。黒髪のショートボブに、グレーのノースリーブワンピース姿を披露しました。鎖骨がきれいにのぞく胸元と、スリムで細身の体にフィットしたシルエットが印象的。ナチュラルメイクで柔らかな表情を見せています」（芸能記者）コメント欄には誠子の美人化に《好きになっちゃう》《透き通るような美しさ》といった絶賛