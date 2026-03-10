◆オープン戦ソフトバンク２―２巨人（１０日、宇部）ソフトバンク・上茶谷大河投手が、３回を無失点に抑えた。６回から３番手としてマウンドに上がると、スライダー、チェンジアップと変化球も操りながら巨人打線を寄せつけなかった。２四球を与えたが、３奪三振無安打。「四球も多くて内容は良くなかった」と振り返ったが、しっかりと役割を果たした。９日のみずほペイペイドームでの投手練習ではフォークを改良。上沢と