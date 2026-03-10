プロボクシング世界３階級制覇王者でＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１０日、自身のインスタグラムで、師匠ルディ・エルナンデス・トレーナーの父で９３歳で亡くなったロドルフォさんに感謝の言葉をつづった。ロドルフォさんはボクシングの元トレーナーで、元ＷＢＣ、ＷＢＡ世界スーパーフェザー級王者ヘナロ・エルナンデス（享年４５）、ルディ兄弟の父