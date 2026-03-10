CHAQLA.が月一回でお届けするMAVERICKチャンネル生配信番組『CHAQLA.の部屋』の第3回放送が、3月17日19:00に配信される。スタジオゲストにXANVALAの70.、VTRゲストにMAMA.の命依を迎えて行われる予定だ。鷹乃助の個人企画“鷹乃助の寄り道マップ”では、70.おすすめのスポットへ鷹乃助が突撃ロケ取材を敢行。その模様を収めたVTRをスタジオで一緒に鑑賞する。また両バンドは、4月に＜XANVALA × CHAQLA. TWO MAN LIVE TOUR「CHANVA