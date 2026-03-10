◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）チェコ代表で前巨人のマレク・フルプ外野手（２７）が「３番・中堅」で出場し、第１打席でチーム初安打を放った。０―０の初回２死、侍ジャパンの先発・高橋の高め１５４キロ直球を左前へライナーではじき返した。２３年ＷＢＣでは佐々木朗希投手（現ドジャース）から二塁打を打って注目を集めた男が、日本戦で再び輝いた。２４年９月に育成選手として巨人に