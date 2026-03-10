メ～テレ（名古屋テレビ） ミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得したスノーボードの木村葵来選手に愛知県豊田市から賞が贈られました。 「豊田市スポーツ栄誉賞」を受賞したのはスノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手です。 木村選手は豊田市にキャンパスがある中京大学スポーツ科学部に在籍しています。 豊田市の太田稔彦市長が表彰状を贈