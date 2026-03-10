メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市の教師が事故を起こし、失職したにもかかわらず、校長が教育委員会への報告を怠ったため、在籍の状態で給料が支払われていたことがわかりました。 三重県教育委員会によりますと四日市市内の小学校の女性教師（48）がおととし12月衝突事故を起こし、去年12月、過失運転致傷の罪で禁錮1年4カ月、執行猶予3年が確定しました。 女性教師は、地方公務員法の規定に基づき、失職と