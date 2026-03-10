TAGRIGHTが、新曲「花言葉」を3月18日にデジタルリリースすることを発表した。本作は、2025年11月よりスタートした、西山智樹と前田大輔自らが仲間を探すプロジェクト『TAG SEARCH』のドキュメンタリー番組と連動して制作された楽曲で、Aile The Shota、UTAがプロデュースを担当。作詞には、西山智樹と前田大輔も参加しており、これまでライブでのみ披露されてきた。プレデビューシングル「FOREVER BLUE」で見せた疾走感とは一線を