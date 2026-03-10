きょう午後2時ごろ、群馬県伊勢崎市の路上で小学2年生の男子児童が軽乗用車にはねられ、大けがをしました。警察は車を運転していた76歳の女性から詳しく事情を聞いています。きょう午後1時50分ごろ、群馬県伊勢崎市の路上で「軽乗用車と男子児童の交通事故」と目撃者の男性から110番通報がありました。警察によりますと、76歳の女性が運転する軽乗用車が小学2年生の男子児童をはねたということです。男子児童は骨盤などを骨折する