イランのアラグチ外相は「ミサイルで攻撃を続ける準備ができている」と述べ、徹底抗戦の姿勢を強調しました。アラグチ外相は9日、アメリカメディアのインタビューで、アメリカとイスラエルの攻撃は侵略行為だとしたうえで「必要な限り、必要なだけミサイル攻撃を続ける準備ができている」と強調しました。また、最高指導者に選出されたモジタバ師について「彼の演説とコメントを待っている」とし、次のように述べました。イラン