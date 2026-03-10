◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコと対戦。「2番・右翼」で先発出場した佐藤輝明内野手（26）が第1打席で二塁打を放った。初回、1死からサトリアの直球を捉えて左翼線への鋭い打球を飛ばして二塁に到達。8日の豪州戦の8回