防衛省は、今月31日に長距離ミサイルを静岡県の陸上自衛隊・富士駐屯地に配備すると明らかにしました。防衛省安居院公仁 報道官「今後の部隊配備に要する手続きに要する期間などを踏まえまして、（富士駐屯地の）特科教導隊に配備する時期につきましては、3月31日としました」防衛省は今月31日、敵の射程外からの攻撃を可能とするスタンド・オフ・ミサイルの一つ、「島しょ防衛高速滑空弾」を静岡県の富士駐屯地に配備する