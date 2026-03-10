10日午前、岐阜県可児市の製紙工場で、作業員6人が病院に搬送されました。1人が意識不明の重体です。警察によりますと、10日午前10時ごろ、岐阜県可児市にある大王製紙の工場で、従業員から「作業中に2人が倒れた」と消防に通報がありました。20代から60代の作業員ら6人が病院に搬送され、1人が意識不明の重体だということです。当時、一酸化炭素を送るためのバルブの交換作業中で、一酸化炭素が漏れたものとみられています。