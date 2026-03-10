クナイプは、ブランドで長く愛されてきたネロリの香りを楽しめる『クナイプ 泡ボディウォッシュ ネロリの香り』を、2026年3月24日（火）より全国発売する。■きめ細かな泡とネロリの香りブランドの数多くの商品の中でも人気のネロリの香りを、きめの細かいふわふわの泡で楽しめる泡ボディウォッシュが登場。フレッシュでほんのり甘いネロリの香りと、天然植物成分由来のきめ細かな泡が肌をやさしく包み込み、毎日のシャワータイム