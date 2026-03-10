巨大機のすぐそばで…カタールのアルジャジーラなどの複数の中東メディアが、アラブ首長国連邦のドバイ国際空港が2026年3月7日、ドローンによる爆撃を受け、全便のフライトが見合わせとなったと報じました。公式SNSなどでは、その爆撃の瞬間が動画で公開されています。【えっ…これが超巨大機のすぐ横で起きた「衝撃の爆発」の瞬間です】公開された映像では、ドローンの飛行音と思われる音とともに、「空港に落ちるぞ！」とい