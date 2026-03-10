10日(火)は、所々で雪やミゾレが降り真冬並みの寒さのところもありました。最高気温は、新潟市中央区で6.8℃、長岡市で4℃までしか上がりませんでした。そのほかの各地も、昨日より3℃ほど低くなり寒さが増しました。 さて、11日(水)もスッキリしない空模様が続きそうです。 ◆11日(水)午前9時の予想天気図 日本付近は緩やかに高気圧に覆われますが、上空には寒気が居座るでしょう。このため大気の状態がやや不安定になり、