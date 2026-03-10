1年に渡り平和学習を続けてきた長岡市の中学生が『戦争と平和』をテーマにした創作劇をつくり、保護者や地域の関係者に披露しました。 ■弟 「僕眠れないよ。何か落ちてきそうでさ。」 ■兄 「大丈夫だ。お父さんも戦地で頑張っているんだ。俺たちも頑張ろう。」 長岡空襲直前の家庭の様子が描かれています。演じているのは、長岡市立南中学校の2年生。2025年4月から総合学習の一環で、戦争や長岡空襲について学ん