県内の60代の女性が約2500万円を、50代の男性が約1300万円をそれぞれだまし取られる被害にあっていたことが分かりました。県内の詐欺の被害は後を絶たず、2025年の被害額は過去最悪の33億円あまりに上っています。県警によりますと2025年9月中旬、県内の60代の女性がYouTubeで見かけた株式の投資に関する広告にアクセスしました。すると、LINEに誘導され実在する証券アナリストをかたる男と知り合い、アシスタントのスズキを