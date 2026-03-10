県立高校18校を7校に統合・再編する計画案をめぐり、地元住民が安西高校の存続を求めました。地元住民が県教委に提出したのは、広島市の安西高校の存続を求める署名、約2900人分です。県教委は、広島市安佐南区の安西高校と、安佐北区の高陽高校、高陽東高校の3校を統合する計画案を示しています。地元住民は、同じ安佐南区内の学校で再編を検討することなどを求めました。■安西学区社会福祉協議会柿原邦明 会長「非常に大きな