運転士や駅の職員など、かつては男性中心だった鉄道の仕事も女性が活躍する現場に変わりました。 今回は、JR東日本で働く女性に密着。さらに鉄道の現場の『働き方改革』にもカメラが迫りました。 JR東日本・入社22年目の星麻耶さん。運転士歴は18年です。 ■入社22年目 星麻耶さん 「この職場に来たときに女性初の運転士の養成をしていて、女性の先輩方たちの姿がとても素敵で『私もなりたいな』という憧れになって運