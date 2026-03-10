県内の中学校を卒業する生徒は、2034年には2500人以上減る見通しです。そうした中、県立高校の将来のビジョンについて話し合う検討委員会が開かれ、県への答申がほぼまとまりました。大学の関係者や教育行政に携わる職員などで作る検討委員会。今後の県立高校の教育はどうあるべきか話し合ってきました。加速する少子化。去年、県内の中学校を卒業した生徒は1万5124人でしたが、2034年には1万2588人になると推定されています