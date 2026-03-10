モデルの益若つばささんは3月9日、自身のInstagramを更新。パーティーで「人見知りすぎてすぐ帰ってしまった」ことを報告しました。【写真＆動画】益若つばさの美しい姿「脚もスラッとスタイル良くて素敵」益若さんは「パーティーにお呼ばれしてもらったんだけど、人見知りすぎてすぐ帰ってしまった日。ぐぬぬ。準備時間の方が長かった」とつづり、10枚の写真と3枚の画像、1本の動画を投稿。1〜3枚目の写真では、色白で細い絶対領