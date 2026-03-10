DOMOTOの堂本光一（47）が10日、都内で声優を務めたアニメ映画「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。新生活の季節が近づいていることにちなみ、新生活を始める人へ「小学校のころリコーダーを忘れただけでこの世の終わりだと思った。この世の終わりじゃないよと教えたい」と自身の経験を引き合いにアドバイス。「良いことも悪いこともたくさん起きる。悪いことが起きたと