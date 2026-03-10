「じゃがポックル 北海道とうきび味」カルビーは、北海道土産のロングセラー商品「じゃがポックル」から、北海道産とうもろこしパウダーを使用した「じゃがポックル 北海道とうきび味」を3月16日から北海道内土産店、全国空港内免税店、およびカルビープラス新千歳空港店、東京駅店で発売する。「じゃがポックル」は、発売20年を超える北海道土産のロングセラー商品。アイヌの伝承にある「コロポックル」にちなんで名づけられた。