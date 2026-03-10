国際情勢の影響を受け、熊本市内のガソリンスタンドでは今週から大幅な値上げの動きが出る予定です。■前田清鈴記者「熊本市東区のガソリンスタンドです。こちらの貼り紙には“大幅な値上げ”と書いてあります。」 10日のレギュラーガソリンの価格は1リットル158円。肥後石油によりますと、12日には25円から30円の大幅な値上がりが見込まれています。■訪れた客「会社の指示で車全部にガソリン入れてこいっていう指示が来