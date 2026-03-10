3月9日、フジテレビがお台場本社で開催した『FUJI FUTURE UPDATE〜コンテンツラインナップ発表会 2026 春〜』において、2026年4月期の改編内容が明らかになった。注目を集めたのは、毎週火曜19時から2時間の生放送バラエティ『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』の新設である。MCにはカズレーザーとお笑いコンビ『ニューヨーク』が初タッグを組み、3月31日より放送を開始する。【写真】結婚の8年前に…妻・二階堂