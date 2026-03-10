女優長濱ねる（27）が10日、昨年12月に亡くなった海老名香葉子さんの体験を語る朗読劇「東京の空」（11日、東京・一ツ橋ホール）を一部公開した。長濱にとっては初舞台となる。香葉子さんは初代林家三平さんの妻で、エッセイストとして活躍。東京大空襲で家族を亡くした経験から、平和の尊さを伝え続けてきた。同作が追善公演となる。長崎県生まれで、祖母が被爆したという長濱は、原爆について学んできた経験があるとし「共感する