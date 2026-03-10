大相撲春場所３日目（１０日、大阪府立体育会館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が平幕の藤ノ川（２１＝伊勢ノ海）に屈して初日から３連敗。初顔合わせの相手に初金星を配給した。藤ノ川にノド輪で突き起こされると、強引に前に出たところですかさず引き落とされた。横綱在位５場所で早くも通算１１個目の金星配給。横綱の初日から３連敗は２０１９年初場所の稀勢の里以来となった。賜杯奪回どころか、休場の危機に直面してい