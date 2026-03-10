巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４＝鷺宮製作所）が１０日、ソフトバンクとのオープン戦（宇部）に先発。プロ入り後最長となる５回８０球を投げ、５安打無失点、無四球７奪三振の快投を見せた。開幕ローテーション入りへ、首脳陣に強くアピールした。初回は直球主体の投球で、先頭の野村を遊ゴロに打ち取ると、続く正木、柳町をスライダーやチェンジアップなど変化球を交えて連続三振。続く２回先頭の栗原から秋広まで４