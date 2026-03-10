チェコ代表は3連敗でグループリーグ敗退決定■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールCは10日、東京ドームでの日本-チェコ戦で最終戦を迎えた。3連敗で敗退が決まったチェコ代表は、1位通過の侍ジャパンと対戦する。国歌斉唱後、侍ナインに対して脱帽するなど、敬意を示す場面があった。チェコ代表は5日の韓国戦に4-11で敗戦した。それでも試合後は声援を送ってくれたファンに