日下部ほたる 甘く壊れて 日下部ほたる「甘く壊れて」が東映チャンネルにて初放送される。45個以上の資格を持つ"メンサ会員"でもある日下部ほたる。IQ140の天才的頭脳とHカップの爆乳ボディという極端なギャップが魅力的で、今回もスタッフの「いいなり」になって甘く壊れていく姿が見どころだ。柔らかそうなマシュマロボディとえちえちシーンの乱れ撃ちが全男子を骨抜きにする...！日下部ほたる 甘く壊れて(C)2025 TAKE SHOB