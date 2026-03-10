ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は3月5日より、「ストロベリーファッジサンデー」などいちごを使用したデザート4品を販売している。ビッグボーイ「ストロベリーファッジサンデー」「ストロベリーファッジサンデー」(605円)は、ほんのり温かいブラウニーに、つぶつぶ食感が楽しいいちごアイス、果肉入りいちごソース、フレッシュないちごを贅沢に重ねたいちごづくしのデザート。