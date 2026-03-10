「無理でしょ……日曜朝ってこと？土曜の次の日だろ？完全飲んだくれてくるだろ。会社、賠償問題にならない？大丈夫？」3月9日の深夜に放送されたラジオ番組『空気階段の踊り場』（TBSラジオ）でそう語ったのはキングオブコント2021の王者・空気階段の鈴木もぐら（38）。鈴木が心配したのは、3月29日に始まる谷原章介（53）MCの新ニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』（フジテレビ系）で、キャスターに初就任するオズワルド