【スオミ 雪兎の贈り物ver.】 2027年1月 発売予定 価格：11,880円 海外メーカー「KAWA DESIGN」は、フィギュア「スオミ 雪兎の贈り物ver.」を2027年1月に発売する。価格は11,880円。 本商品はゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」のキャラクター「スオミ」を1/6スケールフィギュア化したもの。大胆な全身に巻かれたリボン衣装