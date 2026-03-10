◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンの阪神・佐藤輝明内野手が初回１死一塁で左翼線へ二塁打を放った。「２番・右翼」で今大会初スタメン。これまでの３試合は不慣れな代打で途中出場だったが、宮崎合宿から「持ち味の長打を打てれば、アピールになる」と存在感を示してきた大砲が、待望の先発出場でいきなり結果を出した。８日のオーストラリア戦は、代打で適時二塁打。うれしいＷＢＣ