先月行われた衆議院選挙で、期日前投票を済ませていたにもかかわらず、再び投票しようとしたとして、愛知県の男性が書類送検されました。 【写真を見る】期日前投票済ませたのに…衆議院選挙で“二重投票”しようとした男性 公職選挙法違反の疑いで書類送検 愛知 公職選挙法違反の疑いで書類送検されたのは、愛知県在住の男性です。 警察によりますと、男性は先月の衆議院選挙の投開票日に、すでに期日前投票を済ませていたにも