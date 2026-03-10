ＧＭＯインターネットグループのプロランナー太田蒼生（２３）が３月２６日、初の単独フェスイベント開催することが決まった。１部は「走る（Ｒｕｎ）」、２部は「語る（Ｔａｌｋ）」の２部構成。１部は午後１時から東京・江東区の夢の島陸上競技場で、２部は午後５時５０分から同区の東京ビッグサイトＴＦＴホール５００で開催される。１部では参加者と一緒に走り、２部では青学大時代の思い出やプロランナーとしての挑戦、走る