◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）侍ジャパンの森下翔太外野手（25）は試合前の円陣で声出し役を務めた。初戦の牧、2戦目の村上、3戦目の岡本の後を受けて登場。終始、笑顔でナインに声をかけ「3勝できてますけど、今日しか来られないファンの人たちもいると思うので。その人たちにしっかり勝ちを届けて、全勝でマイアミに全員で行きましょう」と1次ラウンドの全勝フィニッシュを呼びかけた。