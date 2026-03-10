コスメブランド「K-パレット」から、ぷっくり涙袋とくっきりふたえを叶える人気アイテム「K-パレットマルチブルーミングアイズa」がパワーアップして登場。高輝度パールを配合したうるツヤパウダーと影付けリキッドのダブル設計で、自然に盛れる目元メイクを実現します。涙袋はもちろん、ハイライトや陰影メイクにも使えるマルチコスメとして、2026年4月16日より全国で発売されます♡ 涙袋を自然に