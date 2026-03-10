神奈川・横浜市の小学校近くのマンションで男性が刃物で切りつけられる事件があり、切りつけた男が現行犯で逮捕されました。10日午後4時20分ごろ、横浜市南区の小学校のそばにあるマンションで「刃物を持っている人がいて切られた人がいる」と目撃者から110番通報がありました。警察や目撃者によりますと、70代の男がマンションに住む男性の部屋を突然訪れ、刃物を取り出し、もみ合いになったということです。男性は刃物を取り上げ