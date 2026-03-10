俳優の谷原章介（53）の長男・谷原七音（ななと、22）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。私生活のこだわりについて語った。七音は私生活にこだわりがあるかと問われ「僕は別に…」と回答。「きょうだいが多いので。一時期服とか部屋で、こういうの置きたいなとか、インテリアでやっていたんですけど、やっぱりみんな入ってくるし」と明かした。「なので、自分でここに置いときたいと