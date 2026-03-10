【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は９日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国でＢ、Ｄ組が行われ、Ａ組はプエルトリコが３連勝として準々決勝進出を決めた。Ｄ組のドミニカ共和国とベネズエラも８強入り。両者は１１日に対戦し、敗れたチームが１４日（日本時間１５日）の準々決勝で日本と対戦する。米国５―３メキシコ米国は三回、ジャッジの２ランとアンソニーの３