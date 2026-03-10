一晩でおよそ10万人が犠牲になったとされる東京大空襲からきょうで81年。都内では犠牲者を追悼する式典が営まれました。1945年3月10日の未明に起きた東京大空襲。アメリカ軍のB29爆撃機による無差別攻撃で、東京の下町一帯が火の海と化し、一晩でおよそ10万人が犠牲になったとされています。東京大空襲から81年となるきょう、犠牲者らの遺骨が納められている東京・墨田区の東京都慰霊堂では、秋篠宮ご夫妻が出席されたほか遺族ら17